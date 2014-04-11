كيري يحث على إنهاء الإقتتال في جنوب السودان

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حكومة جنوب السودان إلى ضرورة وقف الاقتتال الدائر في البلاد. جاءت هذه الدعوة في وقت لوحت فيه وزراة الخارجية الأمريكية بالتهديد بفرض عقوبات.

وفي اجتماع مع أوان رياك الوزير بمكتب رئيس جنوب السودان قال كيري "لن نقف موقف المتفرج وعناصر قصيرة النظر وهدامة تحتجز آمال هذا البلد رهينة".

وقتل آلاف ونزح نحو مليون شخص عن ديارهم بسبب الصراع الذي تواجه فيه فصائل من قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائبه السابق رياك مشار.

وقالت وزارة الخارجية إن كيري عبر عن "قلقه البالغ" من هذا الوضع وحث الحكومة "على أن توقف على الفور القتال وتتيح وصول الإمدادات الإنسانية بشكل كامل وتمنع المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة". ودعا كيري قادة جنوب السودان "إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعب جنوب السودان على مصالحهم الشخصية أو العرقية".

من جهة أخرى نظم عدد من السودانيين وقفة احتجاج أمام مبنى البعثة الدائمة لجنوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وطالب المحتجون رئيس دولة جنوب السودان وضع حد لأعمال العنف في البلاد, وطالبوا أيضا بأن تتجه الأنظار إلى ما يجري في بلادهم حيث لقي الآلاف حتفهم بسبب أعمال العنف. وقد ألقت الشرطة القبض على أربعة من المحتجين حاولوا دخول مبنى البعثة.

وقد تسببت حرب أهلية في جنوب السودان بين الحكومة والمتمردين في أزمة إنسانية في هذا البلد الذي استقل عن السودان في عام 2011 لكنه يعاني منذ ذلك الحين من الفوضى.