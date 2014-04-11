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فنلندا تقرر المشاركة فى التخلص من الكيماوي السوري

11/4/2014

أعلنت فنلندا المشاركة في الجهود المتعددة الجنسيات للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بهذا الشأن.

وأكدت فنلندا ـ فى بيان اليوم عقب اجتماع اللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية مع رئيس فنلنداسولي نينيستو ـ أنها ستشارك بسفينة خفر سواحل على متنها حوالى 20 فردا للمشاركة في توفير الحماية للسفينة الحربية الأمريكية "كاب راي" التى ستقوم بتحييد المواد الكيميائية الخطرة داخل المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، وأشارت الي أن تفويض هذه السفينة سيكون لمدة ستة أشهر.

وأوضحت أن مشاركتها بوحدة عسكرية مكونة من 10 أفراد في عملية نقل الأسلحة الكيميائية التي تتحملها الدانمارك والنرويج منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي والتي لا زالت مستمرة حتي الآن نتيجة لتأخر نقل باقي المواد الكيميائية إلي ميناء اللاذقية السوري.

وعلي صعيد آخر، بحث رئيس فنلندا واللجنة الحكومية تطورات الوضع الحالي في أوكرانيا إلي جانب تقرير حول خرق أمني للمعلومات في وزارة الخارجية الفلندية والإجراءات والتوصيات بشأن تحسين أمن المعلومات

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