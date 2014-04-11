سجن 13 شخصا بتهمة التخطيط للانقلاب بكمبوديا

أصدرت محكمة كمبودية حكمها على 13 شخصا بالسجن ما بين خمس وتسع سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء هون سين.

وذكرت وسائل إعلام أن المعتقلين هم أعضاء بجبهة "الخمير الوطنية للتحرير" المطالبة بالإطاحة بهون سين، وتنشط بشكل رئيسي عبر الإنترنت، حيث تتهمهم الحكومة بالتخطيط لتمرد مسلح.

وقال القاضي سين نيانج إن الوثائق التنظيمية للمجموعة المقدمة في محاكمتهم التي استمرت يوما واحدا في فبراير هي دليل إدانتهم.

ومن جانبه نفى المدعى عليهم التهمة، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه لم يقدم دليل ذو مصداقية ضدهم، وإن القضية يبدو أنها محاولة لتشويه سمعة المعارضة قبل انتخابات يوليو العامة.