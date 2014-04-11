البث الحي
منوعات

سجن 13 شخصا بتهمة التخطيط للانقلاب بكمبوديا

11/4/2014

أصدرت محكمة كمبودية حكمها على 13 شخصا بالسجن ما بين خمس وتسع سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء هون سين.

وذكرت وسائل إعلام أن المعتقلين هم أعضاء بجبهة "الخمير الوطنية للتحرير" المطالبة بالإطاحة بهون سين، وتنشط بشكل رئيسي عبر الإنترنت، حيث تتهمهم الحكومة بالتخطيط لتمرد مسلح.

وقال القاضي سين نيانج إن الوثائق التنظيمية للمجموعة المقدمة في محاكمتهم التي استمرت يوما واحدا في فبراير هي دليل إدانتهم.

ومن جانبه نفى المدعى عليهم التهمة، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه لم يقدم دليل ذو مصداقية ضدهم، وإن القضية يبدو أنها محاولة لتشويه سمعة المعارضة قبل انتخابات يوليو العامة.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

زعيم اليمين النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه (رويترز)

أمريكا.. سيارة تقتحم تجمعا لمنظمة "حياة السود مهمة" وتصدم عدة أشخاص (فيديو)

(الجزيرة)