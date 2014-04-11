زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

جزيرة بابوا غينيا الجديدة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الجمعة أن زلزالا قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر هز جزيرة بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي على نطاق واسع لكنه قال ان أمواجا على طول السواحل في المنطقة قد تنتج من زلزال بهذه القوة

وتحددت قوة الزلزال في البداية عند 7.4 درجة لكنها خفضت بعد ذلك إلى 7.4 درجة وقالت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال في البحر على بعد حوالي 75 كيلومترا إلى جنوب غرب مدينة أراوا في بوجانفيل وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا