دعوة أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون نداءه من أجل المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحذر من مغبة الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية في المنطقة. جاءت دعوة الأمين العام في أحدث تقرير له عن الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحب بان غي مون باستعداد المغرب للسماح لمحققين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بزيارة المنطقة واستعداد جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم للعمل مع الهيئات الحقوقية للمنظمة الدولية. وقال بان "ومع ذلك فإن الهدف النهائي هو المراقبة الدائمة المستقلة والمحايدة لأوضاع حقوق الإنسان".

وقال مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بان وإن لم يقل ذلك بشكل مباشر يريد أن تتولى بعثة المنظمة الدولية في الصحراء الغربية مهام مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

ويمثل تجديد تفويض بعثة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الأمن بين فرنسا التي تدافع عن موقف المغرب وعدد من الدول الإفريقية والغربية التي تؤيد جبهة البوليساريو.

وقال أحمد بخاري ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة إنه يشعر بخيبة أمل لأن تقرير بان لم يذهب إلى أبعد من ذلك وأضاف "أن الرباط وباريس تمارسان ضغوطا على المنظمة الدولية".

من جانبها دعت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية المغربية مباركة بوعيدة مجلس الأمن إلى "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية"، وقالت لوكالة الأنباء المغربية إن الرباط تنتظر "اعترافا بجهودها في مجال حقوق الإنسان" في المنطقة.