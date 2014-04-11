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بيسكوف: مشكلة "الغاز" الرئيسية مع أوكرانيا هى الديون

11/4/2014

أكد دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى أن المشكلة الرئيسية لقضية الغاز بين روسيا وأوكرانيا تتمثل في الديون المترتبة علي كييف.

وأعرب بيسكوف  عن أسف بلاده حيال الإهمال غير المتعمد أو المقصود للجزء الرئيسي من المشكلة المتمثل في الدين الهائل المترتب علي أوكرانيا مقابل الغاز المباع لها.

وأضاف المسئول الروسي أنه "يصعب تفهم تقييمات أمريكا المتعلقة بالحديث عن عدالة الأسعار أو إجحافها نظرا لأنها تصدر في مثل هذه الحالة عن طرف ثالث ليس له أي صلة بسوق الغاز فى أوروبا، ولا يحمل في العقد المبرم صفة بائع أو مشتر للغاز".

وأكد بيسكوف أن المعضلة الرئيسية تكمن في الدين الأوكراني وفي عجز كييف عن تنفيذ التزاماتها وغياب أى فرصة لإزالة هذا العجز مستقبلا، الأمر الذى يمثل معضلة كبري بالنسبة الي الجانب الروسي.

كما أشار بيسكوف الي أن العمل مستمر بشكل مكثف عبر قنوات المؤسسات المالية الدولية، والجدل على أشده بين دول الاتحاد الأوروبى، الدول التى اعترفت بدستورية وشرعية الانقلاب على الحكم في كييف، هذه الدول تناقش بحدة قضية مساعدة أوكرانيا دون ان تقدم لها في الواقع أى دعم  علي حد قوله

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