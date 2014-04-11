الحكومة التونسية تقترض لتسديد رواتب الشهر الجاري

أقر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن حكومته اضطرت للاقتراض لتسديد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، مشيرا إلى ضرورة مُصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال جمعة للصحافيين إن الحكومة "اضطرت إلى إقتراض 350 مليون دينار(221.518 مليون دولار) لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن دخل الدولة خلال الشهر الماضي لم يتجاوز 2 مليار دينار(1.265 مليار دولار)، بينما بلغت نفقاتها 3 مليار دينار( 1.898 مليار دولار).

وأكد رئيس الحكومة أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز.

من جهة أخرى أشار وزير الاقتصاد التونسي إلى اتخاذ وزارة المالية التونسية " إجراءات استثنائية لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري بعد أن واجهت نقصا في المالية العمومية بنحو 1.1 مليار دينار(696.20 مليون دولار).

وحذر الورفلي من أن الحكومة ستواجه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة صعوبات في تسديد رواتب الموظفين باعتبار أن موازنة الدولة تعاني من نقص في حدود 3.3 مليار دينار(2.088 مليار دولار).