إصابة عشرة فلسطينيين بالاختناق في قطاع غزة

أصيب عشرة فلسطينيين مساء الجمعة بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع من قبل الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة أن سبعة مسعفين أصيبوا بحالات اختناق وتضررت سيارة إسعاف فيما أصيب مواطنان أحدهما صحفي، بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه تظاهرة فلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الفلسطينيين نظموا مسيرة احتجاجية ضد المنطقة العازلة شرق مقبرة الشهداء إلى الشرق من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفور وصولها إلى السياج الحدودي أطلقت القوات الإسرائيلية أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاههم بهدف تفريقهم.

إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد إصابته بعيار ناري إثر إطلاق نار من قوات الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.