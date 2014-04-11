البث الحي
منوعات

إصابة عشرة فلسطينيين بالاختناق في قطاع غزة

11/4/2014

أصيب عشرة فلسطينيين مساء الجمعة بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع من قبل الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة أن سبعة مسعفين أصيبوا بحالات اختناق وتضررت سيارة إسعاف فيما أصيب مواطنان أحدهما صحفي، بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاه تظاهرة فلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الفلسطينيين نظموا مسيرة احتجاجية ضد المنطقة العازلة شرق مقبرة الشهداء إلى الشرق من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفور وصولها إلى السياج الحدودي أطلقت القوات الإسرائيلية أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع تجاههم بهدف تفريقهم.

إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد إصابته بعيار ناري إثر إطلاق نار من قوات الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

زعيم اليمين النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه (رويترز)

أمريكا.. سيارة تقتحم تجمعا لمنظمة "حياة السود مهمة" وتصدم عدة أشخاص (فيديو)

(الجزيرة)