أستراليا : تحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة المفقودة

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الجمعة إن مسؤولي البحث والإنقاذ في أستراليا واثقون من أنهم يعرفون الموقع التقريبي للصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية المفقودة. غير أن رئيس وكالة تنسيق البحث قال في نفس الوقت إن أحدث ذبذبة التقطها جهاز لتحديد المواقع الخميس لا علاقة لها بالطائرة.

وقال أبوت في كلمة ألقاها بالعاصمة التجارية الصينية شنغهاي "نحن واثقون من أننا نعرف موقع الصندوق الأسود في حدود بضعة كيلومترات" وأضاف "ومع ذلك فإن الثقة في الموقع التقريبي للصندوق الأسود ليست بنفس ثقة انتشال حطام من على عمق نحو أربعة كيلومترات ونصف تحت البحر أو تحديد كل ما حدث على متن الطائرة في نهاية المطاف".

وتركز عملية البحث الجمعة على مساحة صغيرة نسبيا بالمحيط الهندي بعد أن أضفت أحدث ذبذبة نوعا من المصداقية لأربع ذبذبات سابقة التقطها جهاز تابع للبحرية الأمريكية.

ورصدت الإشارات الصوتية الخمس في نفس هذه المنطقة لكن انجوس هيوستون رئيس فريق البحث الأسترالي قال في بيان الجمعة إن تحليلا للبيانات الصوتية أكد أن الإشارة الأخيرة ليست على الأرجح من الصندوقين الأسودين للطائرة المفقودة. وقال هيوستون في بيان "من واقع المعلومات المتاحة لدي لم يحدث تقدم في جهود البحث عن الطائرة".

وربما يقدم سجل بيانات قمرة القيادة بالصندوقين الأسودين إجابات عما حدث للطائرة التي كانت تحمل على متنها 227 راكبا علاوة على أفراد طاقمها الإثني عشر عندما اختفت في الثامن من مارس/ آذار وطارت آلاف الكيلومترات بعيدا عن مسارها من كوالالمبور إلى بكين.

وأطلق لغز الطائرة الماليزية المفقودة التي اختفت منذ أكثر من شهر أغلى عملية بحث وإنقاذ في تاريخ الطيران.