عروس تقتل عريسها بالسم

قتلت عروس في الـ14 من العمر في نيجيريا عريسها الثلاثيني وثلاثة أشخاص آخرين بعد أن دست لهم السمّ في الطعام.

وذكرت وسائل إعلام ومصادر في الشرطة النيجيرية أن الطفلة وسيلا أومارو دستّ سمّ الجرذان -الذي كانت قد ابتاعته من أحد المتاجر بالقرية- في الطعام الذي قدمته لعريسها و14 من رفاقه في قرية أونغوار مسايسورو في ولاية كانو بشمال البلاد.

وقد توفي الرجل واثنان من رفاقه على الفور فيما توفيت امرأة تناولت السمّ أيضاً في وقت لاحق في المستشفى، ونقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقرت وسيلا بتسميم زوجها، قائلةً إنها أجبرت على الزواج من رجل لا تحبه.