البث الحي
منوعات

عروس تقتل عريسها بالسم

10/4/2014

قتلت عروس في الـ14 من العمر في نيجيريا عريسها الثلاثيني وثلاثة أشخاص آخرين بعد أن دست لهم السمّ في الطعام.

وذكرت وسائل إعلام ومصادر في الشرطة النيجيرية أن الطفلة وسيلا أومارو دستّ سمّ الجرذان -الذي كانت قد ابتاعته من أحد المتاجر بالقرية- في الطعام الذي قدمته لعريسها و14 من رفاقه في قرية أونغوار مسايسورو في ولاية كانو بشمال البلاد.

وقد توفي الرجل واثنان من رفاقه على الفور فيما توفيت امرأة تناولت السمّ أيضاً في وقت لاحق في المستشفى، ونقل البقية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقرت وسيلا بتسميم زوجها، قائلةً إنها أجبرت على الزواج من رجل لا تحبه.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

زعيم اليمين النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه (رويترز)