روسيا: حلف الأطلسي يستغل أزمة أوكرانيا لتحسين صورته

اتهمت وزارة الخارجية الروسية حلف شمال الأطلسي الخميس باستغلال الأزمة في أوكرانيا لتحسين صورته لدى الأعضاء وتبرير وجوده من خلال حشد هذه الدول لمواجهة تهديد خيالي، وتخوض روسيا والغرب مواجهة على نمط الحرب الباردة بشأن أوكرانيا وطلب الأمين العام لحلف الاطلسي أندرس فو راسموسن من موسكو سحب قواتها من على الحدود الأوكرانية وإلا ستواجه العواقب إذا تدخل الحلف.

وقالت الوزارة أن تصريحات راسموسن صدامية وإنه في الشهور الأخيرة لم يقدم الحلف أي أجندة بناءة لأوكرانيا مما زاد من الاضطراب في المنطقة.

وردت روسيا باتهام الحلف بالتصرف من منطلق عقلية الحرب الباردة وعبرت عن قلقها بشأن إمكانية نشر قوات الحلف في شرق أوروبا بصفة دائمة .

وعلق حلف الاطلسي كل أشكال التعاون العسكري والمدني مع روسيا كما قيد دخول الدبلوماسيين الروس إلى مقره، وقال أن الحوار السياسي يمكن أن يستمر على مستوى السفراء أو مستوى أعلى فقط.