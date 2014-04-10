رئيس أوكرانيا يعرض العفو عن موالين لروسيا

عرض الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف العفو عمّن سماهم الانفصاليين الموالين لروسيا والمتحصنين في مبان ح

كومية بشرق أوكرانيا شرط تسليم أسلحتهم وإخلاء المباني التي يحتلونها.

وقال تورتشينوف خلال جلسة للبرلمان إنهم "إذا سلموا الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية فإننا نضمن عدم الملاحقة.. إنني مستعد لتوقيع مرسوم رئاسي" بهذا الصدد.

ويأتي عرض الرئيس في وقت لا يزال فيه انفصاليون موالون لروسيا يحتلون مباني إدارية في مدينتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق الأوكراني الناطق بالروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية أمهلت المحتجين 48 ساعة لإخلاء المباني الحكومية, لكن المحتجين يواصلون تعزيز صفوفهم في محيط تلك المباني استعدادا لمواجهة القوات الأوكرانية.