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تركيا تواصل حجب موقع يوتيوب في تحد لأحكام القضاء

10/4/2014

تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجددا حجب موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إنها في إطار "حملة قذرة" للإطاحة به من السلطة.

وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل يوم 27 مارس/ آذار أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الانترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لأردوغان.    

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية الخميس إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.

وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الانترنت لا يزال قائما".

ويتهم أردوغان رجل الدين فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة باستخدام شبكة من المؤيدين لتنظيم حملة على الانترنت وبتدبير تحقيق الفساد لتقويض حكمه وينفي فتح الله كولن أي تورط وينتقد أردوغان على تطهير أتباعه من أجهزة الدولة.

وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية.   

وعلى الرغم من طعن الإدعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا الأربعاء برفع الحظر على موقع يوتيوب.

ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج، وقالت "إن الحظر لا يزال قائما لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحا على الموقع".

وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار في وزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا، ودان أردوغان التسجيل وقال إنه يمثل خيانة.

وحجبت تركيا أيضا موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون.

وقال أردوغان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه.

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