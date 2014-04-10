الكويت تعلن عن اختطاف 3 مواطنين لها في سوريا

أعلنت الكويت أن ثلاثة من مواطنيها خطفوا في سوريا، وأنها طلبت من تركيا المساعدة في تأمين إطلاق سراحهم. ولم يتضح سبب خطف الكويتيين الثلاثة، ولا الجهة التي خطفتهم.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن وزارة الخارجية بدأت بإجراء إتصالات عاجلة مع السلطات التركية بعد تأكد أنباء عن خطف 3 مواطنين كويتيين في سوريا.

ونقلت عن مصادر أن 3 مواطنين تعرّضوا للخطف داخل الأراضي السورية على يد عصابات، بعد أن خانهم مرشدهم أثناء عمليات إغاثية.

وبدأت وزارة الخارجية الكوينية بالاتصالات المباشرة لمتابعة الموضوع بعد طلب الخاطفين فدية مليون يورو لإطلاق سراحهم.