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الحزب الفائز في إندونيسيا يسعى لتحالفات قبل انتخابات الرئاسة

10/4/2014

يسعى حزب المعارضة الرئيسي في إندونيسيا إلى تشكيل تحالفات لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة بعدما فشل في تحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية مما يزيد من احتمال غياب الاستقرار السياسي عن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وكان لقلق المستثمرين من احتمالات لمناورات سياسية طويلة وسباق رئاسة أكثر صعوبة لمرشح الحزب الديمقراطي الإندونيسي – النضال أثره على أسعار أسهم جاكرتا التي انخفضت 18،3 % بحلول منتصف الخميس، وقد كانت نفس نسبة صعود الأسهم تقريبا بعدما أعلن الحزب الشهر الماضي أنه سيرشح حاكم جاكرتا جوكو ويدودو لخوض انتخابات الرئاسة التي تجرى في التاسع من يوليو/ تموز.

وقال اريكو سوتاردوجا نائب أمين عام الحزب الديمقراطي – النضال الخميس "الخطوة التالية بالنسبة لنا هي النظر إلى الأحزاب الأخرى التي يمكننا التعاون معها" وأضاف "نتحدث إلى العديد من الأحزاب الآن".

وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب فاز بأقل من 20% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء وهي نسبة تتجاوز ما حققه أي حزب آخر لكنها لا تكفي كي يتقدم الحزب بمرشح للرئاسة.

ولم تعلن النتائج الرسمية بعد ولا تزال هناك فرصة أن يفوز الحزب بالمقاعد الكافية لترشيح جوكو ويدودو دون الحاجة لمساعدة حزب آخر.

وقال سوتاردوجا "من المهم أن نقول إننا لن نشكل ائتلافا يستند فقط إلى الصفقات السياسية  على سبيل المثال يقدمون لنا دعمهم ونقدم لهم شيئا في المقابل" وأضاف "لا نريد أيضا تشكيل ائتلاف كبير لأننا شاهدنا في السنوات القليلة الماضية أن تحالفا كبيرا يضم كثيرا من الشركاء يكون غير فعال بشكل كبير".

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