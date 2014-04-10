الأمم المتحدة تقرر إرسال قوات لأفريقيا الوسطى

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لتشكيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأقر المجلس تشكيل القوة التي ستعرف اختصارا باسم مينوسكا من زهاء عشرة آلاف جندي و1800 رجل شرطة و20 ضابط سجون. وصوت المجلس بالإجماع على قرار تشكيل القوة التي ستتسلم المسؤولية من القوات الأفريقية في منتصف سبتمبر المقبل.

وفوض المجلس أيضا القوات الفرنسية لدعم قوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى التي تعرف منذ أشهر عمليات تطهير عرقية بين المسيحيين والمسلمين تنذر بالتحول إلى عمليات إبادة..

يذكر أنه قبل يومين على إقرار المشروع قتل 30 شخصا معظمهم من المدنيين في مواجهات بين عناصر ميليشيات أنتي بالاكا ومسلحين سابقين من حركة سيليكا في منطقة ديكوا شمال العاصمة بانغي.