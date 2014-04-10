إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيين وتنقلهم إلى صقلية

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نقلت البحرية الإيطالية مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء أوجوستا في صقلية أمس الأربعاء بعد أن أنقذتهم من على متن زوارق مكدسة، وقال وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو ألفانو أن بلاده أنقذت 4000 كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية على قوارب خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وسمح للمهاجرين من أفريقيا وسوريا الذين استقبلوا في خيام في الميناء بجمع أمتعتهم القليلة قبل أن يجري تفتيشهم ونقلهم في حافلات إلى مخيمات لتلقي الرعاية الصحية في صقلية.

وقال الأميرال روبرتو كارمريني أن المشكلة في السابق كان سوء الأحوال الجوية يساعدنا ويقلل من وصول المهاجرين، لكن الآن الأحوال الجوية تحسنت ونتوقع تدفقات كل يوم، فيما حثت روما الإتحاد الأوروبي مرارا على القيام بدور أكبر في حراسة البحار إذ أن ثلثي المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا يسافرون إلى دول أخرى في المنطقة وقال وزير الداخلية أن 15 ألف مهاجر وصلوا الى ايطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2014 .