إسرائيل تطلق قمرا صناعيا جديدا للتجسس

أطلقت إسرائيل قمرا صناعيا عسكريا للتجسس بعد أربعة أعوام من إرسال قمر مماثل في الفضاء. وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن برنامج الأقمار الصناعية لإسرائيل يهدف إلى تعزيز قدرات جمع معلومات المخابرات في مواجهة البرنامج النووي لإيران ودعم الإيرانيين "لجماعات متشددة" في الدول العربية المجاورة.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن القمر الصناعي (أفق 10) انطلق من ميدان تجارب للقوات الجوية الإسرائيلية وهذا عاشر قمر صناعي يطلق إلى الفضاء ضمن سلسلة أفق.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية الإطلاق تمت من قاعدة بلماحيم الجوية القريبة من ساحل البحر المتوسط جنوبي تل أبيب وأن القمر أظهر بعد دقائق علامات على أنه يعمل بنجاح، وتعتقد إسرائيل والغرب أن أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط .