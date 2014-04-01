592 قتيلا في آذار نتيجة العنف في العراق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان لها الثلاثاء، أن 592 شخصا قتلوا، وأصيب 1234 آخرون بجروح، نتيجة أعمال العنف والإرهاب خلال شهر آذار/مارس في البلاد، وأن العاصمة بغداد كانت الأكثر ضررا.

وقالت أنه تلت بغداد، محافظات صلاح الدين، وبابل، ونينوى، وديالى، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تشمل ضحايا العمليات المسلحة التي ينفذها الجيش العراقي في محافظة الأنبار حاليا.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام في العراق، نيكولاي ملادينوف، على الحاجة إلى الوحدة وإيجاد نهج شامل لمعالجة العنف والتهديدات الإرهابية في العراق، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، محملاً القيادات السياسية والاجتماعية والدينية مسؤولية وضع آلية للحوار، وحل الخلافات بين مختلف الأطراف.