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قوات الامن اللبنانية تنتشر في طرابلس لوقف العنف

1/4/2014

أقامت قوات الأمن اللبنانية نقاط تفتيش وسيرت دوريات في مدينة طرابلس في شمال البلاد وداهمت منازل واعتقلت أكثر من 20 شخصاً في مسعى للسيطرة على العنف الطائفي الذي تغذيه الحرب في سوريا.
وقتل ما لا يقل عن 27 شخصا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في طرابلس في اشتباكات بين مسلحين من السنة وآخرين من الطائفة العلوية.
 وتفاقمت الخصومة الطائفية القديمة في طرابلس بفعل الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في سوريا والذي أدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص.
وتتخذ الحرب الاهلية في سوريا منحى طائفياً بشكل متزايد حيث يقاتل مسلحو المعارضة وغالبيتهم سنة للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأدى ذلك بدوره الى تفاقم التوتر في لبنان وما زال يتعافى من أثار الحرب الأهلية التي شهدها بين عامي 1975 و 1990 .
وقالت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام إن قوات الأمن اللبنانية داهمت الثلاثاء منازل عدد من الشخصيات المشتبه في تورطهم في القتال بمن فيهم الزعيمان علي عيد ورفعت عيد والداعية السني عمر بكري فستق
واعتقلت قوات الأمن 23 شخصاً على الأقل وصادرت أسلحة خفيفية وانتشرت عند مداخل بعض أحياء المدينة وداخلها.

لكن في وقت متأخر لم تكن القوى الأمنية قد تمكنت من الانتشار في منطقة باب التبانة السنية حيث تظاهر مئات السكان ضد دخول الجيش اليها.
وكانت الحكومة اللبنانية الحالية قد تشكلت في فبراير شباط بعد نحو عام من الجمود السياسي ورفع تعيين الحكومة الجديدة الآمال في قدرة السلطات على إخماد العنف المرتبط بسوريا.

وفر حوالي مليون لاجيء سوري إلى لبنان يشكلون نحو ربع سكان لبنان الذي تعرض لهجمات بالصواريخ والسيارات الملغومة وشهد معارك بالاسلحة النارية وعمليات خطف تتصل بالصراع.

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