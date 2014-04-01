راسموسن: لا دلائل لانسحاب روسيا من حدود أوكرانيا

أمين عام حلف الناتو أندرس فوغ راسموسن (Getty-أرشيف)

قال أندرس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه لم ير أي دليل على سحب روسيا لقواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال راسموسن للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل للأسف ليس بوسعي أن أؤكد أن روسيا تسحب قواتها، هذا ليس ما نراه.

وصرح بأن موسكو قوضت المبادئ التي قامت عليها الشراكة بين الحلف وروسيا ونتيجة لذلك يتعذر القيام بالأعمال كالمعتاد.

وسيجري وزراء خارجية دول الحلف الأطلسي (الناتو) الـ28 مشاورات اليوم في بروكسل حول إستراتيجيتهم فيما تبقي روسيا الضغط على أوكرانيا. وسيبحث الوزراء بصورة خاصة مسالة تعزيز وجود حلف (الناتو) في أوروبا الشرقية.

وينظم الحلف اليوم الثلاثاء في فيلنيوس تدريبات على المراقبة الجوية في دول البلطيق المتخوفة جراء الأزمة الأوكرانية وستشارك فيها طائرات سويدية وأميركية.

كما سيجتمع وزراء خارجية دول "مثلث فيمار" المؤلف من فرنسا وألمانيا وبولندا قبيل قمة بروكسل.

ومن الجانب الروسي فقد أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة عن زيادة كبيرة في أسعار الغاز الذي تسلمه إلى أوكرانيا بما يزيد عن الثلث.

كما يبحث مجلس الدوما مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية إلى السكان الناطقين بالروسية ولا سيما في أوكرانيا ومولدافيا (ترانسنيستريا) بعدما ضمت موسكو القرم.

غير أن موسكو أشاعت بعض الأمل في خفض حدة التوتر مع أوكرانيا رغم فشل المفاوضات الروسية الأميركية في باريس، بإعلانها انتهاء مناورات كتيبة المشاة الآلية الخامسة عشرة للمنطقة العسكرية الوسطى في منطقة كاداموفسكي قرب الحدود مع أوكرانيا وانسحابها شرقا حيث مقرها.

غير أن الولايات المتحدة كانت حذرة في تعليقاتها على إعلان انسحاب القوات الروسيةو من الحدود الروسية واعتبرت أنه ينبغي التثبت من المعلومات حول سحب القوات الروسية قبل التعليق عليها.

وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل انه قد قال في وقت سابق إنه لا يسعه تأكيد هذه المعلومات مشددا على أن ذلك سيكون مرحلة "ضرورية لإقامة أي نقاش جدي" من أجل "نزع فتيل التصعيد".

وانتشار هؤلاء الجنود الروس (20 ألف ألفا بحسب واشنطن) أثار مخاوف من قيام روسيا بغزو شرق أوكرانيا الناطق بالروسية وتكرار السيناريو الذي قاد إلى ضم شبه جزيرة القرم التي زارها رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف يوم الاثنين الماضي وأعلن من هناك إجراءات تثبيت ضم القرم وإعلانه ضمن منظومة روسيا الاتحادية.