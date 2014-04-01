دفعة إنقاذ أوروبية جديدة لليونان بقيمة 8.3 مليار يورو

وافق وزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء على صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ قائلين إنه في حين حققت أثينا تقدماً مهما في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فإنه مازال أمامها الكثير لكي تقوم به.

وقال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي "أود الاعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلتها اليونان خلال السنوات الأربع الماضية لإصلاح المالية العامة وإقامة نموذج أكثر استدامة للنمو".

وقال وزير المالية الهولندى ورئيس مجموعة اليورو "يورين ديسيلبلويم" في أثينا الثلاثاء أن اليونان ستحصل على الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 8.3 مليار يورو 11.4 مليار دولار على ثلاثة أقساط خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "ديسيلبلوم" عقب لقاء وزراء مالية منطقة اليورو في أثينا إن اليونان ستتلقى دفعة أولى بقيمة 6.3 مليار يورو نهاية نيسان/إبريل الجارى، مما يسمح لها " بدفع ديونها المقررة في آيار/مايو المقبل".

وتحتاج اليونان بشدة إلى الحصول على الأموال قبل حلول موعد استحقاق مجموعة من السندات بقيمة 9.3مليار يورو في أيار/مايو المقبل بحسب تقارير إخبارية محلية.

ثم تتلقى البلاد مليار يورو في حزيران/يونيو، وأخرى في تموز/يوليو المقبلين ،بشرط أن تفى بأهداف الاصلاح الستة قبل الحصول على القسطين.

وأضاف الوزير الهولندي أن قرار اليوم يتطلب موافقة رسمية من الدول الأعضاء في منطقة اليورو "18 دولة".

وسيقدم صندوق النقد الدولي المزيد من الأموال لليونان في إطار برنامج الإنقاذ المالي لها.

وقال "رين" إن الاقتصاد اليوناني يستقر ومن المتوقع عودة النمو والتعافي لسوق التوظيف خلال العام الحالي" مؤكداً ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الحالة الجيدة للمالية للعامة وتسهيل الاستثمارات الموجهة.

وأشاد وزراء منطقة اليورو بالتزامات اليونان الأخيرة بتحرير قطاعات النقل وسوق التأجير وفتح القطاعات المهنية أمام القادمين من الخارج وإصلاح سوق الطاقة وخصخصة الشركات التابعة للدولة.

ولكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حذر من الحاجة إلى مزيد من العمل على مسار الإصلاحات في اليونان.

وقال "دراجي" إن الشيء الأكثر أهمية هو التطبيق الكامل لجميع الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها والتأكد من عدم التراجع عن الإصلاحات المالية.

كانت الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ المالي لليونان قد تأجلت عدة أشهر في ظل المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين بشأن جهود الإصلاح الاقتصادي. وتمثل الترويكا المكونة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الجهات المانحة لأثينا.

وقد حصلت اليونان على حزمتي قروض إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 مقابل التعهد بتنفيذ حزمة إجراءات تقشف صارمة.