حبس شرطيين في تونس بتهمة اغتصاب فتاة

مظاهرات اندلعت احتجاجا على اتهام الفتاة المغتصبة بخدشس الحياء (أرشيف-رويترز)

قضت محكمة تونسية بسجن شرطيين لمدة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة في قضية ألقت الضوء حول انتهاكات حقوق الإنسان في المهد الذي ولدت فيه انتفاضات الربيع العربي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي إن محكمة قضت بسجن رجلي شرطة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة العام الماضي بينما سجنت ثالثا عامين بتهمة الابتزاز.

وكانت فتاة تونسية قد تقدمت في سبتمبر من عام 2012 بشكوى ضد ثلاثة من عناصر الشرطة تتهمهم باغتصابها بينما كانت في سيارة مع صديقها في منطقة عين زغوان بضواحي العاصمة.

وقالت الفتاة إن اثنين منهم تناوبا اغتصابها بينما قام الثالث بابتزاز خطيب الفتاة ماليا مقابل إطلاق سراحهما وفقا لأفادة الفتاة في التحقيقات.

وأعادت هذه القضية الجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض رجال الأمن في الأشهر الأخيرة في بلدان الربيع العربي بشكل عام وفي تونس بشكل خاص. ففي العام الماضي مات شاب تحت وطأة التعذيب أثناء التحقيق معه في مخفر للشرطة بتونس، وقالت عائلته إن ولدهم قد قتل تحت التعذيب بينما نفت وزارة الداخلية ما قالته العائلة ومنظمات حقوق مدنية.

وتقول منظمة مناهضة التعذيب إن حالات التعذيب وسوء المعاملة أصبحت شبه ممنهجة وانتشرت في السجون التونسية ومخافر الشرطة، ولكن وزارة الداخلية قالت إن بعض حالات التعذيب إن وجدت فهي فردية وليست ممنهجة ولا يعول عليها في تصوير الأمر على أنه أصبح سمة أو حالة عامة في تونس.