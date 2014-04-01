النهضة التونسية تؤجل مؤتمرها العام العاشر

قررت حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي، تأجيل عقد مؤتمرها العام العاشر إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة "نور الدين البحيري" الثلاثاء، إن الاستفتاء الداخلي الذي نظمته حركته خلال الأيام القليلة الماضية حول مسألة تأجيل المؤتمر العام العاشر من عدمه، أسفر عن أغلبية تؤيد التأجيل.

وأوضح أن نتائج هذا الاستفتاء أظهرت أن 70.31% من إجمالي عدد أعضاء حركة النهضة المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح تأجيل عقد المؤتمر، مقابل28.91% مع عقد المؤتمر في موعده، أي في صيف العام الجاري. وأشار إلى أن عدد الذين شاركوا في الاستفتاء الداخلي بلغ 38682 عضوا.

يُذكر أن حركة النهضة الإسلامية كانت قد عقدت مؤتمرها التاسع في يوليو/تموز من العام 2012، دون أن تحسم العديد من القضايا الداخلية العالقة، حيث قررت ترحيلها إلى المؤتمر العاشر للبت فيها.