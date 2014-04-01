البث الحي
منوعات

النهضة التونسية تؤجل مؤتمرها العام العاشر

1/4/2014

قررت حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي، تأجيل عقد مؤتمرها العام العاشر إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة "نور الدين البحيري" الثلاثاء، إن الاستفتاء الداخلي الذي نظمته حركته خلال الأيام القليلة الماضية حول مسألة تأجيل المؤتمر العام العاشر من عدمه، أسفر عن أغلبية تؤيد التأجيل.

وأوضح أن نتائج هذا الاستفتاء أظهرت أن 70.31% من إجمالي عدد أعضاء حركة النهضة المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح تأجيل عقد المؤتمر، مقابل28.91% مع عقد المؤتمر في موعده، أي في صيف العام الجاري. وأشار إلى أن عدد الذين شاركوا في الاستفتاء الداخلي بلغ 38682 عضوا.

يُذكر أن حركة النهضة الإسلامية كانت قد عقدت مؤتمرها التاسع في يوليو/تموز من العام 2012، دون أن تحسم العديد من القضايا الداخلية العالقة، حيث قررت ترحيلها إلى المؤتمر العاشر للبت فيها.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)