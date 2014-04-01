العفو الدولية: حملات قمع واسعة ضد الأخوان المسلمين

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى عدم تجاهل القمع في مصر بعد أن طلب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إجراء تحقيق بأنشطة جماعة الأخوان المسلمين في المملكة المتحدة.

وقال رئيس قسم السياسة والشؤون الحكومية في المنظمة "آلن هوغارث"، من الطبيعي تماماً أن تجري المملكة المتحدة مراجعة للترتيبات الأمنية حول الأخوان المسلمين، لكن يتعين عليها أن لا تدع ذلك ينتقص من حقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان تصيب أعدادا واسعة من أنصار الجماعة في مصر، في حملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأضاف هوغارث، إن جماعة الأخوان المسلمين تتعرض لحملة قمع واسعة النطاق منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتم اعتقال الآلاف من أنصارها، وتحدثت تقارير عديدة عن تعرضهم للتعذيب في الاعتقال، وصدرت أحكام إعدام بحق 528 منهم الأسبوع الماضي بوقت واحد وبعد محاكمة جائرة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أعرب عن قلقه العميق بشأن أحكام الإعدام الأخيرة، وسيكون من الهراء إجراء المراجعة حول أنشطة جماعة الأخوان المسلمين في بريطانيا ما لم تعكس بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مثل هذه الأحكام.