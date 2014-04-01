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الأمم المتحدة تستهدف إجلاء 19 ألف مسلم من أفريقيا الوسطى

1/4/2014

 قالت الامم المتحدة الثلاثاء أنها تحاول اجلاء 19 ألف مسلم بصورة عاجلة من بانجي ومناطق أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى تحاصرهم ميليشيا مسيحية مما يهدد أرواحهم.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أن قوات ميليشيا مناهضي المناجل تسيطر على الطرق الرئيسية من بانجي واليها وكذلك على كثير من البلدات والقرى في الجنوب الغربي وأصبحت الميليشيا أكثر ميلا للطابع العسكري مع تصعيد هجماتها على المسلمين وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقالت فاطماتا "لوجون كابا" المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين عن صراع يحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه قد يتحول إلى إبادة جماعية "ما لا نريده هو أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الناس يذبحون".
 وأضافت "هذا ما قد يحدث لأن الشيء الوحيد الذي يبعدهم عن القتل الآن هو وجود القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الافريقية".
وكان متمردو السيليكا وأغلبهم مسلمون قد انتزعوا السلطة قبل عام وارتكبوا انتهاكات بحق المسيحيين الذين يشكلون أغلبية السكان مما  تسبب في موجات من الهجمات الانتقامية أوقعت الآف القتلى وشردت
مئات الآلاف من الأشخاص.
وتخلى متمردو السيليكا عن السلطة في يناير كانون الثاني لحكومة مدنية انتقالية لكن الحكومة المدعومة بألفي جندي فرنسي وستة الآف من قوات حفظ السلام الافريقية عجزت عن وقف هجمات الميليشيات المسيحية على المسلمين الذين فر الآلاف منهم إلى دول مجاورة أو التمسوا الحماية في مخيمات.
 وقالت "لوجون كابا" إن ميليشيا مناهضي المناجل تشكل تهديداً للمسلمين على الأخص في منطقة بيكيه 12 في "بانجي" وبلدات "بودا" و"كارنوت وبيربيراتي" غربي العاصمة" وبوسانجوا" إلى الشمال وأضافت "نخشى على حياة 19 ألف مسلم في تلك المواقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في إجلائهم
إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وخارجها".

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