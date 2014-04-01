إطلاق صاروخ من القبة الحديدية الإسرائيلية بالخطأ

صاروخ ضمن منظومة القبة الحديدية الإسرئيلية (مقلاع داود) ينطلق لاعتراض هدف (أرشيف-الجزيرة مباشر)

أكد مراسل الجزيرة سماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل صباح اليوم، وقال الجيش الإسرائيلي إن الانفجارات التي سمع دويها بإيلات نجمت عن إطلاق صاروخ من منظومة القبة الحديدية (تسمى بمقلاع داود داخل إسرائيل) عن طريق الخطأ.

وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن منظومة القبة الحديدية قد اعترضت صاروخ قد أطلق من سيناء، قبل أن يصحح الجيش المعلومة ويوضح أن منظومة القبة الحديدية قد انطلق منها صاروخ بالخطأ وأنه لا صحة لاعتراض المنظومة لصاروخ أطلق من سيناء.

وأوضح مراسل قناة الجزيرة إلياس كرام أنه لم يظهر -بعيد إطلاق الصواريخ- أي إعلان رسمي يشرح بالتفصيل ما جرى، وقال إن إسرائيل سبق لها وتعرضت لهجمات بصواريخ مصدرها صحراء سيناء

وأضاف أن تل أبيب عادة ما تتهم جماعات تصفها بالجهادية ولها ارتباط مع تنظيم القاعدة وجماعات المقاومة بقطاع غزة بالوقوف خلف عمليات الإطلاق تلك.

وذكر أن إسرائيل سمحت سابقا للجيش المصري بعدم الالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد تحركاته بدقة داخل سيناء، واستخدام الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية إلى جانب إدخال معدات عسكرية ثقيلة، وذلك لمواجهة من تصفهم بالجهاديين ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وكان داني دانون نائب وزير الدفاع الإسرائيلي قد أثار ضجة في وقت سابق بعد تصريحات نارية قال فيها إن على إسرائيل أن تتدخل بسيناء في حالة كان الجيش المصري عاجزا عن وقف الهجمات الصاروخية ضدها.

وكانت جماعة "أنصار بيت المقدس" قد تبنت بداية فبراير الماضي إطلاق صاروخ على منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، وأعلن التنظيم الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء أنه قصف بالصواريخ منتجع إيلات ردا على غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقتها أن نظام القبة الحديدية (مقلاع داود) اعترض الصاروخ ودمره، دون وقوع أي خسائر أو أضرار.

كما أكدت متحدثة باسم الشرطة في حينه أن انفجار الصاروخ خلال اعتراضه لم يتسبب في أي ضرر حيث تم اعتراضه وتفجيره في منطقة غير مأهولة.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرئيلي قد قال في وقت سابق تعليقا على استهداف مناطق بجنوب إسرئيل بصواريخ أعلنت بعض فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها إن "إسرائيل لن تسلم بتكرار الهجمات الصاروخية عليها، بل ستتحرك لتحصيل الثمن من الجهات المعتدية، هذه كانت سياستنا المتناسقة خلال السنوات الأخيرة وسنمارسها الآن أيضا".