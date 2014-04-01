أميركا قد تفرج عن جاسوس لدفع محادثات السلام

جوناثان بولارد الجاسوس المتوقع الإفراج عنه (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر مقربة من مفاوضات السلام التي يسعى وزير الخارجية الأميركي كيري لدفعها قدما إنه من الممكن الإفراج عن جاسوس لإسرائيل يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل في إطار صفقة يجري إبرامها لإنقاذ محادثات السلام في الشرق الأوسط من الانهيار.

وأضافت تلك المصادر أنه بموجب الإجراءات المقترحة سيجري الإفراج بحلول منتصف أبريل الجاري عن جوناثان بولارد المحلل البحري الأميركي السابق والذي ضبط وهو يتجسس لصالح إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري للاجتماع بقيادات إسرائيلية وفلسطينية لدفع محادثات السلام.

وإضافة لذلك ستمضي إسرائيل قدما في تعهداتها بالإفراج عن مجموعة رابعة من الفلسطينيين من بين 104 سجناء وعدت بالإفراج عنهم في إطار الصفقة التي أدت لإحياء عملية السلام في يوليو الماضي.

وقالت المصادر إنه سيجري الإفراج عن مجموعة أخرى من السجناء الفلسطينيين وسيجري مد محادثات السلام لما بعد الموعد النهائي المحدد لها وهو 29 أبريل الجاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد غير من جدول رحلالته الدبلوماسية للمرة الثانية خلال أسبوع ليعود إلى الشرق الأوسط مرة أخرى للمنطقة في زيارة مفاجئة لإسرائيل في محاولة لدفع مفاوضات السلام قدما والحؤول دون انهيارها.

وكانت المفاوضات التي تجري بوساطة أميركية قد واجهت أزمة مطلع الأسبوع الجاري عندما لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين في الموعد المقرر للإفراج عنهم.

وتقول إسرائيل إنها تسعى للحصول على التزام فلسطيني بمواصلة المفاوضات إلى ما بعد مهلة نهاية إبريل الجاري.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمرها الصحفي اليومي "بعد مشاورات مع فريقه قرر الوزير كيري العودة إلى المنطقة".

وكان جون كيري قد قطع زيارة إلى روما الأسبوع الماضي للسفر إلى عمان لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحاولة إقناعه بإطالة أمد المحادثات إلى ما بعد مهلة 29 إبريل، ولحث إسرائيل على الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وقال مسؤولون في حينه إنه من المتوقع أن يسافر كيري إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة، حيت كان من المقرر أن يحضر كيري قمة وزارية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل الثلاثاء والأربعاء.

وقال مسؤولون إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما زالا بعيدين عن التوصل حتى لاتفاق اطار. ولكن ساكي كانت صرحت يوم الاثنين الماضي أن الجانبين "اتخذا خيارات صعبة" خلال الشهور الثمانية المنصرمة.

وأضافت "نحن نعمل معهما لتحديد الخطوات المقبلة من المهم أن يتذكرا أن السلام وحده هو الذي سيجلب للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الأمن والرخاء الاقتصادي.