مقتل جنديين وأربعة مسلحين جنوب اليمن

قالت وزارة الدفاع اليمنية إن جنديين يمنيين وأربعة مسلحين على الأقل قتلوا في اشتباك عندما حاول المسلحون مهاجمة مجمع عسكري جنوب اليمن السبت.

وأضافت الوزارة على الموقع الالكتروني التابع لها أن الاشتباك اندلع عندما اقترب المسلحون من المجمع في بلدة لودر وهم يضعون أحزمة ناسفة ويحملون قنابل يدوية وعبوات ناسفة. وتصدى لهم جنود من اللواء 115 مشاة وبتعاون من اللجان الشعبية.

وكان الموقع ذكر في وقت سابق أن مسلحا وجنديين قتلوا في الاشتباك ،ونقل ذات الموقع في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله " إن أربعة مسلحين قتلوا أحدهم يحمل الجنسية السعودية ويعرف باسم "أبو مصعب" وأصيب جندي ثالث في الهجوم الذي وقع في محافظة أبين جنوب اليمن".

وقالت مصادر قبلية يوم الخميس إن أربعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين رجال القبائل والحوثيين في ضواحي العاصمة صنعاء ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن القتلى.

وبشكل منفصل قال موقع (نجم المكلا) الإخباري اليمني على الانترنت إن مهاجمين فجروا خط أنابيب نفطي في جنوب شرق اليمن في وقت متأخر من مساء الجمعة وأكدت مصادر قبلية هذا الهجوم. و يمكن لخط الأنابيب نقل 120 ألف برميل يوميا وجرى تفجيره مرارا في الماضي مما عطل مصدرا مهما للإيرادات لليمن. وكثيرا ما ينفذ قبليون غاضبون مثل هذه الهجمات للضغط على الحكومة لتوفير وظائف أو لتسوية نزاعات على أراض أو للإفراج عن أقارب لهم محتجزين.