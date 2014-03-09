بدء شحن ناقلة بالنفط بليبيا رغم تحذيرات الحكومة

ناقلة النفط الكورية الشمالية ترسو بميناء السدرة الليبي (الجزيرة-أرشيف)

بدأت ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية بتحميل كميات من النفط الخام من دون إذن حكومي من ميناء سدرة شرق ليبيا الذي يسيطر عليه مسلحون، وسط تهديدات حكومية باستهداف الناقلة حال مغادرتها المياه الإقليمية، وأكد متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة أن "شحن النفط قد بدأ".

وذكر عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن ناقلة النفط الكورية الشمالية الراسية في ميناء السدرة لتحميل شحنة نفط عبر "المكتب التنفيذي لإقليم برقة" بدأت تحميل شحنتها ليل السبت ولن تغادر الميناء قبل الساعة 13.00 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وتابع قائلا إن "معلومات استخبارية تلقتها لجنة الأزمة تفيد بأن ناقلة النفط لن تغادر ميناء السدرة النفطي قبل إتمام سعتها الاستيعابية المقدرة بحوالي 350 ألف برميل من النفط الخام".

وأضاف أن "خمس عشرة ساعة على الأقل يفترض فيها للناقلة إتمام تعبئة سعتها الاستيعابية"، لافتا إلى أنها "بدأت عملية التزود بالنفط الخام عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء السبت".

وكان مسؤولون ليبيون من قطاع النفط الليبي قد قالوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية رست في ميناء بشرق ليبيا يسيطر عليه محتجون مسلحون كانوا هددوا في وقت سابق ببيع النفط بشكل مستقل عن الدولة ما لم تحصل منطقتهم على قدر أكبر من الحكم الذاتي من طرابلس.

وقال أحد المسؤولين طلبا عدم نشر اسمه إن الناقلة مورنينج غلوري تستعد لتحميل النفط في ميناء السدرة، وأكد عاملون في قطاع النفط بالميناء أن الناقلة قد رست بالفعل وتستعد لتحميل النفط.

وأضاف المسؤول "أبلغنا الحكومة ووزارة الدفاع بهذا التصرف أن الناقلة تحاول شراء النفط بشكل غير قانوني".

وكانت مجموعة من المحتجين المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفطية شرق ليبيا قد قالت إنهم بدأوا في تصدير النفط وإن أولى شحناتهم يجري تحميلها على متن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية.

وأكدت مصادر نفطية في وقت سابق أن الناقلة رست في ميناء السدر الواقع تحت سيطرة المحتجين الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة النفطية الليبية.

وقال متحدث باسم المحتجين لقد "بدأنا تصدير النفط.. هذه هي أولى شحناتنا".

من جهتها وتعقيبا على إعلان المجموعة المسلحة المنشقة عن قيامها بتصدير النفط هددت الحكومة الليبية بقصف ناقلة النفط التي يشحنها المنشقون بالنفط حاليا.