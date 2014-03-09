الصين تختبر طائرة دون طيار لمكافحة الضباب والدخان

قارب يبحر في نهر اللؤلؤ بالصين وسط الضباب (رويترز)

ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية إن الصين أجرت تجربة لطائرة بلا طيار مصنعة محليا ستستخدم في عمليات مكافحة الضباب والدخان الناتجين عن تلوث البيئة الذي أصبح هاجسا يقض مضجع الصين، في خطوة مهمة لصناعة الطيران المحلية.

وكان رئيس الوزراء الصين لي كه تشيانغ قد قال في افتتاح اجتماع سنوي للبرلمان الأسبوع الماضي إن الصين "ستعلن الحرب على التلوث".

وأخفقت تقريبا كل المدن الصينية التي تم متابعتها فيما يتعلق بالتلوث العام الماضي في الوفاء بالمعايير الرسمية لمقادير التلوث والانبعاثات التي وضعتها الحكومة الصينية.

وأصبحت البيئة والمحافظة عليها إحدى أولويات بكين الرئيسية وسط قلق عام متزايد جراء انتشار الضباب والدخان في المدن وتراجع جودة وتلوث إمدادات المياه والتلويث الصناعي الواسع الانتشار للأراضي الزراعية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الطائرة بلا طيار والتي ينتجها فرع لشركة صناعة الطيران الصينية العملاقة المملوكة للدولة تبدد الضباب والدخان من خلال إطلاق مادة كيمائية مساعدة.

وأضافت شينخوا إنه بالمقارنة مع الأساليب الأخرى لإطلاق تلك المواد الكيمائية المساعدة فإن إستخدام الطائرات بلا طيار سيقلل من الأخطار ويقلص التكاليف.