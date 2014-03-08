نتنياهو: سنتخلى عن بعض المستوطنات مقابل السلام

نتنياهو يتحدث بمؤتمر صحفي في زيارته الأخيرة لأميركا (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخلى عن "بعض المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام لكنه سيعمل على تقليص عدد الجيوب الاستيطانية التي سيتم تفكيكها إلى أقل عدد ممكن.

والمستوطنات قضية رئيسية في محادثات السلام التي استؤنفت في يوليو برعاية واشنطن بعد توقف دام ثلاث سنوات. ولم يعلن عن إحراز تقدم يذكر رغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إنه يأمل في أن يعلن قريبا عن إطار عمل لاتفاق.

وقال نتيناهو "من الواضح أن الاتفاق لن يشمل بعض المستوطنات (..) ذلك واضح الكل يدرك ذلك. سأضمن أن يكون العدد أقل ما يمكن بقدر الإمكان.. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة".

والمستوطنات التي بنيت على الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية وفقا للقانون الدولي ونددت بها معظم الحكومات.

وكثفت إسرائيل بناء المستوطنات العام الماضي على الرغم من مفاوضات السلام. وأوضحت بيانات نشرها المكتب المركزي للاحصاء الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي أن عدد مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات زاد بأكثر من الضعف من 1133 خلال عام 2012 إلى 2534 وحدة استيطانية خلال عام 2013.

وتكمن أهمية هذه التصريحات بكونها أول تصريحات يدلي بها نتنياهو للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي باللغة العبرية ويوجهها لمشاهدين إسرائيليين وتشير صراحة إلى أنه سيتخلى عن مستوطنات في مقابل السلام عل الرغم من أنه أدلى بتصريح مماثل في كلمة بالإنجليزية في عام 2011 أمام الكونغرس الأميركي.

وجرى تسجيل هذه التصريحات خلال زيارته للولايات المتحدة التي استمرت خمسة أيام وعاد منها يوم الجمعة الماضي وأجرى خلالها محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول المشكلات التي تؤخر التوصل إلى اتفاق للسلام. وينتقد أوباما بناء المستوطنات ودعا في عام 2009 إلى تجميد البناء فيها.

وكان نتنياهو قال في مايو عام 2011 للمرة الأولى إنه مستعد للتخلي عن مستوطنات من أجل السلام لكن الفلسطينيين رفضوا الشروط الأخرى التي وضعتها إسرائيل لاستئناف المفاوضات.