ليبيا ستقصف ناقلة كورية إذا حاولت تحميل النفط

هددت ليبيا السبت بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية إذا حاولت تحميل شحنة من النفط الخام في ميناء بشرق البلاد يسيطر عليه مسلحون.

وحذر المسلحون الذين يسيطرون على ثلاثة موانئ رئيسية منذ أغسطس/ آب طرابلس من شن أي هجوم لوقف بيع النفط بعد أن رست الناقلة في ميناء السدرة للتصدير.

وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان "سيتم قصف الباخرة الكورية الشمالية إذا لم تمتثل للأوامر عند مغادرتها الميناء"، مشيرا إلى أنها ستكون كارثة بيئية، وأضاف أن الناقلة تحاول تحميل النفط، ووصف رسوها في الميناء الليبي بأنه عمل إجرامي وانتهاك لسيادة ليبيا، وقال إن السلطات أمرت باعتقال طاقم الناقلة.

وقال "عبد ربه البرعصي" رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، والذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم للمحطة التلفزيونية، إن المكتب التنفيذي "حاول التواصل مع الحكومة لإيجاد حل وللتحقيق في قضايا سرقة النفط إلا أن الحكومة لم تستجب".

وأوضح أن الإقليم ليس لديه خطط للانفصال، لكنه يطالب بتخصيص 15 % من عائدات مبيعات النفط إلى منطقته، وإن حركته ستحترم اتفاقات النفط السابقة التي وقعتها الدولة. كما حذر من أنهم سيردون على أي هجوم يتعرضون له

وأكد مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من يوم السبت، أن الناقلة التي ترفع علم كوريا الشمالية رست في ميناء السدرة، ولكن لم يتضح ما إذا كان قد تم تحميلها بأي خام.

يذكر أن البحرية الليبية كانت قد أطلقت النار في يناير كانون الثاني على ناقلة تحمل علم مالطا قالت إنها حاولت تحميل النفط من المحتجين في ميناء السدرة.