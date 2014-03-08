تحطم الطائرة الماليزية المفقودة وعلى متنها 239 راكبا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الأميرال نجو فان بات الضابط في البحرية الفيتنامية قوله إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية تحمل على متنها 227 راكبا وطاقما من 12 فردا تحطمت اليوم السبت في البحر على بعد 153 ميلا قبالة ساحل جزيرة ثو تشو الفيتنامية.

وأضاف الأميرال نجو لموقع تيوي تري الإلكتروني الإخباري لا توجد في الوقت الراهن أي زوارق بحرية فيتنامية في هذه المنطقة لذا فقد أبلغنا زوارق من جزيرة بو كويوك كي تستعد للانقاذ.

وتقع جزيرتا ثو تشو وبو كويوك جنوب غرب فيتنام.

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة فوق أجواء فيتنام خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وفي وقت سابق، قالت الخطوط الجوية الماليزية فجر السبت إنها فقدت الاتصال بالطائرة التي كانت في طريقها إلى بكين، بينما قالت الصين إن الاتصال بها انقطع في أجواء فيتنام، وإن عمليات بدأت لتحديد موقعها.

وقالت الشركة في بيان نُشر في صفحتها على موقع فيسبوك إن الطائرة -وهي من طراز "بوينغ 777-200"- أقلعت قبيل الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت بتوقيت ماليزيا من كوالالمبور في طريقها لبكين وفقد الاتصال بها بعد ساعتين من الإقلاع.

وأضافت أن الطائرة التي كان مقررا لها أن تصل إلى بكين في السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي تقل 227 راكبا بينهم رضيعان، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.

وفي بكين، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لفيتنام. وأضافت أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي الصيني، ولم يتصل طاقمها بالمراقبة الجوية الصينية، وذكرت أنباء أن بين ركاب الطائرة 160 صينيا.

وكانت الخطوط الجوية الماليزية قد قالت في وقت سابق إنها تتعاون مع السلطات المعنية في ماليزيا، وإن الأخيرة استنفرت فرق البحث والإنقاذ لتحديد مكان الطائرة التي انقطع الاتصال بها.

يشار إلى أن الخطوط الجوية الماليزية لم تتعرض لحوادث خطيرة منذ عام 1977 عندما تحطمت إحدى طائراتها في جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل كل الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 93 راكبا.