بي بي البريطانية تجمد عملياتها بليبيا

أعلنت شركة بي بي البريطانية يوم الخميس الماضي أنها بصدد تجميد أو أنها قد جمدت بالفعل خططها للتنقيب عن النفط في حوض غدامس في ليبيا بسبب مخاوف أمنية لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات الأجنبية التي تعيد التفكير في مشاريعها في ظل تصاعد الاضطرابات في البلاد.

ودفعت ثلاث سنوات من الاضطرابات وشروط تعاقد صارمة شركات نفطية إلى إعادة تقييم نشاطها في ليبيا، وقالت بضع شركات إنها ستؤجل خططها أو ستلغيها بالكامل.

وأوضحت بي بي في تقريرها السنوي أن مراجعة أمنية لبرنامج الحفر الاستكشافي البري في ليبيا خلصت إلى عدم إمكانية الاستمرار بشكل آمن، وتجري الشركة حاليا دراسة البدائل الممكنة، لكن الشركة بالمقابل ستواصل خططها للتنقيب والاستكشاف في البحر لأن المخاطر الأمنية أقل كثيرا مقارنة بالتنقيب في البر.

والشركة لا تزال في مرحلة الاستكشاف والتنقيب ولم تبدأ إنتاج النفط فعليا في ليبيا، وبلغت قيمة أصولها في هذا البلد 472 مليون دولار بنهاية عام 2013.

من جهة أخرى ولكن في سياق التوترات الأمنية التي تعصف بصناعة النفط في ليبيا قال مسؤولون من قطاع النفط الليبي إن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية رست في ميناء بشرق ليبيا يسيطر عليه محتجون مسلحون كانوا هددوا في وقت سابق ببيع النفط بشكل مستقل عن الدولة ما لم تحصل منطقتهم على قدر أكبر من الحكم الذاتي من طرابلس.

وقال أحد المسؤولين طلبا عدم نشر اسمه إن الناقلة مورنينج غلوري تستعد لتحميل النفط في ميناء السدر، وأكد عاملون في قطاع النفط بالميناء أن الناقلة قد رست بالفعل.

وأضاف المسؤول "أبلغنا الحكومة ووزارة الدفاع بهذا التصرف أن الناقلة تحاول شراء النفط بشكل غير قانوني".

من جهتها قالت مجموعة من المحتجين المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفطية شرق ليبيا إنهم بدأوا في تصدير النفط وإن أولى شحناتهم يجري تحميلها على متن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية.

وأكدت مصادر نفطية في وقت سابق أن الناقلة رست في ميناء السدر الواقع تحت سيطرة المحتجين الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة النفطية الليبية.

وقال متحدث باسم المحتجين "بدأنا تصدير النفط.. هذه هي أولى شحناتنا".

من جهتها وتعقيبا على إعلان المجموعة المسلحة المنشقة عن قيامها بتصدير النفط هددت الحكومة الليبية بقصف ناقلة النفط التي يشحنها المنشقون بالنفط حاليا.