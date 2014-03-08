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الصين تحث على حل الأزمة الأوكرانية سياسيا

8/3/2014
وزير خارجية الصين وانغ يي (رويترز + أرشيف)

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي كل أطراف الأزمة الأوكرانية على أن تضع في اعتبارها المصالح الأساسية لكل الطوائف العرقية في أوكرانيا ومصالح السلام والاستقرار الإقليميين.

وكانت الصين قد دعت إلى الهدوء وضبط النفس في الأزمة الأوكرانية قائلة إن هذه المسألة لابد من حلها من خلال المحادثات والوسائل السياسية، وأضافت أنها لن تتدخل فيما تعتبره شأنا داخليا وأنها تحترم قرارات الشعب الأوكراني.

وتصاعدت حدة أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ أنتهاء الحرب الباردة يوم الخميس الماضي عندما صوت برلمان القرم الذي يهيمن عليه نواب من أصل روسي بالموافقة على الانضمام لروسيا وإجراء استفتاء بشأن ذلك في 16 مارس الحالي.

وقال وانغ في مؤتمره الصحفي السنوي إن "الأولوية الآن للتحلي بالهدوء وضبط النفس ومنع مزيد من تصعيد الموقف، فمن المؤسف أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى ما هو عليه اليوم، وكما أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصل الموقف إلى هذه النقطة". وأضاف أن هناك تاريخا معقدا وراء أوكرانيا بالإضافة إلى تضارب المصالح.

وتابع "كلما زاد تعقد المشكلة كلما زادت الحاجة إلى ضرورة معالجتها بأسلوب حكيم".

ولم تظهر الصين بعد أي اهتمام علني يذكر بالمشاركة في أي دعم مالي لأوكرانيا أو القيام بدور دبلوماسي تمشيا مع مشاركتها المحدودة في كثير من الأزمات الدولية.

وقال وانغ إن الصين اتخذت "موقفا منصفا وموضوعيا" بشأن الوضع في أوكرنيا وإنه يجب على كل الأطراف إجراء حوار ومشاورات من أجل التوصل لحل سياسي.

وأردف قائلا إن "الصين على أتصال بالأطراف المختلفة وسنلعب دورنا التقليدي البناء للتوصل لتسوية سياسية للمشكلة الأوكرانية".

وأعلنت الصين أيضا أنها تود الاستمرار في إقامة "تعاون ودي" مع أوكرانيا وأنها تحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

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