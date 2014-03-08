الرئاسة المصرية تصدر قانون الانتخابات وتحصن قرارات اللجنة

صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي عقد السبت " صدق رئيس الجمهورية على قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت بإصدار القانون".

وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز عقب احتجاجات شعبية على حكمه، وأنجزت الخطوة الأولى للخارطة بإجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير/ كانون الثاني.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.لكن عوض أوضح أن القانون الصادر السبت يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن فيها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لإجراء الانتخابات.ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وقال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي في حوار تلفزيوني أذيع الجمعة "أحذر من أن تحصين قرارات اللجنة العليا هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". وأضاف صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية " كمرشح أريد أن أثق أنني أخوض انتخابات تتوافر لها كل اعتبارات النزاهة وإلا سأراجع موقفي من هذا الترشح".

ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما نص القانون على ألا يكون حكم على المرشح في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره ، وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.