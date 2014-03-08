استمرار الاشتباكات يفاقم معاناة سكان الأنبار

نزح أكثر من 64 ألف عائلة عراقية من مناطق سكناهم بالأنبار إلى مناطق أخرى آمنة هربا من المعارك المشتعلة، وذكر بيان للأمم المتحدة أن تلك العائلات في حاجة ماسة إلى أكثر من 26 مليون دولار لتلبية حاجاتها الأساسية، حيث إنها لم تحصل سوى على 11% مما يحتاجونه لتوفير الوقود والغذاء والمواد الضرورية الأخرى.

واعترفت هيئات الأمم المتحدة بتدهور الوضع الإنساني لعشرات آلاف العائلات العراقية بمحافظة الأنبار، مؤكدة حاجتها لإغاثات إنسانية عاجلة من أجل توفير الحاجات الضرورية للنازحين، في وقت استمر فيه التصعيد الميداني حيث لقي العشرات مصرعهم في هجمات متفرقة.

كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الاحتياجات الإنسانية للنازحين تتزايد نتيجة لزيادة أعداد النازحين وكشفت عن أن المفوضية وغيرها من وكالات الإغاثة الإنسانية تتلقى طلبات متزايدة للمساعدة والدعم، فقد وصل عدد النازحين في الأنبار والمحافظات الأخرى إلى ما يقترب من أربعمائة ألف شخص، علما بأن حي القائم وحده يضم حوالي خمسة آلاف لاجئ سوري.

وبالفلوجة أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نجاحها في إيصال مساعدات إنسانية إلى عامرية الفلوجة غرب البلاد وهي منطقة كان يتعذر الوصول إليها سابقا.

ووصل موظفو البعثة الأممية أمس إلى عامرية الفلوجة حيث بدأت عناصر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتوزيع مياه الشرب واللوازم الطبية والسلع والبضائع على السكان.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في تصريح أمس إن الهيئة الأممية تبحث مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية سبل تحديد احتياجات السكان المتضررين وكيفية الحد من تفاقم الوضع أو حدوث مواجهات.

وكان رئيس منظمة الرافدين لحقوق الإنسان سامي العاني قد أكد في وقت سابق أن عائلات كثيرة من الأنبار حاولت الفرار إلى أماكن أكثر أمنا، غير أنها فوجئت بمحاصرة قوات الجيش النظامي لها، فلم تترك أحدا يدخل أو يخرج من تلك المناطق، ما جعل معاناتها تزداد سوءا في ظل غياب الغذاء والماء الصالح للشرب.