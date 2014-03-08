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آشتون تزور إيران والنووي على رأس المباحثات

8/3/2014

وصلت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل عقد محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين هناك.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آشتون والتي تترأس وفدا سياسيا واقتصاديا وصلت إلى طهران حيث كان في استقبالها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون  الدولية والقانونية عباس عراقجي في مطار مهر آباد الدولي.

ومن المقرر أن تعقد آشتون اجتماعات يتخللها إجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي  المستوى من بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس

الشورى الإيراني علي لاريجاني. وسيتصدر البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي أجندة المحادثات الثنائية بين الجانبين.

وستزور المسؤولة الأوروبية أيضا مدينة أصفهان وسط إيران خلال زيارتها التي تأتي تلبية لدعوة وجهها لها ظريف في يناير الماضي.

من جانب آخر قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي السبت إن تقدما جيدا تم إحرازه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات على مستوى الخبراء بين السداسية الدولية وإيران حول برنامجها النووي.

وأضاف صالحي في تصريحات صحفية "وفقا للتقارير التي تلقيناها من جلسات التفاوض، فإن ثمة تقدم جيد تم إحرازه وإذا توافر لدى الجانب الآخر حسن النية، فستكون هناك نتيجة إيجابية لتلك المحادثات".

وحث صالحي الدول الست على انتهاز الفرصة واستغلال المحادثات لحل الصراع الذي استمر طيلة عقد من الزمن بين الغرب وبلاده على خلفية برنامجها النووي.

وكان رئيس فريق الخبراء النوويين الإيرانيين المفاوضين والمدير العام للشؤون السياسية الدولية في الخارجية الإيرانية حميد بعيدي نجاد قد وصف المحادثات الحالية بين بلاده ومجموعة (5+1) على مستوى الخبراء ب "الجادة والموضوعية".

ويعمل الخبراء من إيران والسداسية الدولية (فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بعد إبرام اتفاق تاريخي في أواخر نوفمبر من العام الماضي في جنيف وهو الاتفاق الذي بدأ تنفيذه فعليا في العشرين من يناير الماضي.

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