مسيرات لحماس بغزة تنديدا بقرار حظر الحركة في مصر

شارك الآلاف من أعضاء ومناصري حركة حماس بعد ظهر الجمعة في مسيرة حاشدة بغزة احتجاجاً على قرار محكمة مصرية بحظر الحركة والتحفظ على ممتلكاتها في مصر. وانطلق المشاركون في المسيرة من مساجد غزة قبل أن يتجمعوا أمام مقر ممثلية مصر المغلق في غزة منذ عام 2007، وسط هتافات تندد بحصر حماس وتطالب برفع الحصار عن غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام مصر وأخرى فلسطينية إلى جانب رايات حماس الخضراء و لافتات من بينها " المقاومة حق وحظرها جريمة " و " لا للحظر نعم لرفع الحصار".

ووصف عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية الحكم القضائي بحظر حماس والتحفظ على ممتلكاتها بأنه سياسي بامتياز معتبراً أن النتائج هي تجريم لمقاومة شعب " باسل يواجه محتلا مجرما ". وحذر بأن الحكم يهيئ للعدو الصهيوني لشن عدوان جديد على غزة ، وتقوية للعدوان والاحتلال والحصار على شعبنا.

وطالب السلطات المصرية بالتراجع عن هذا القرار، قائلاً نطالب السلطات المصرية القائمة وكل العقلاء وكل الأحزاب والسياسيين في مصر بالوقوف أمام هذا القرار و وقفه بكل السبل لأنه لا يخدم مصر ولا قضايا الأمة.

وأضاف " نطالب مصر أن تبقى راعية للقضية الفلسطينية و حقنا على الأمة أن يدعموا المقومة لا أن يجرموها . هذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ". وأشار إلى ان انتماء حماس لمدرسة الإخوان ليس جديداً، قائلاً نحن ننتمي لمدرسة الإخوان ولكننا حركة مقاومة فلسطينية لا نتدخل في شئون غيرنا.

كما اعتبر أن محاولات الزج بحماس في شئون مصر محاولة فاشلة. حماس هي حماس لم تتغير في عقيدتها وأهدافها ولكن الآخرين هم الذين يتغيرون. مشددا على أن الفبركات والأكاذيب الإعلامية لم تفلح في إثبات أن حماس تورطت في أي قضية في الشأن المصري.