فرنسا تلوح بمزيد من العقوبات على موسكو

وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة إنه اذا لم تنجح الجولة الاولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا فسيعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الاعمال الروسي ورجالا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فابيوس لراديو فرانس إنفو "اذا لم تتحقق نتائج سريعة جدا فستتخذ اجراءات جديدة تستهدف من هم مسؤولون وقطاع الاعمال الروسي."

من جهة أخرى وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية كشف مسؤول كندي بارز عن أن سلطات بلاده قررت طرد تسعة عسكريين روس، يتلقون تدريبات عسكرية بأراضيها.

وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لشبكة (CNN) الأميركية أن من بين المطرودين ضابط رفيع، وتوقع مغادرة العسكريين الروس التسعة بنهاية اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر تعليق أنشطة عسكرية لبلاده كان أُعلن سابقاً تنفيذها مع روسيا، وقال هاربر إنه جرى في هذا الإطار تعليق كافة الأنشطة العسكرية منها "مناورات النسر المتيقظ" ولقاءات مقررة بين الجانبين.

وتتزامن هذه التطورات مع تأزم الموقف في أوكرانيا التي تتهم روسيا بغزو شبه جزيرة القرم، وسط انتقادات غربية وأميركية حادة ضد التدخل الروسي في القرم.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي (البلمان) سيرغي ناريشكين قد عبر عن دعم بلاده "لخيار السكان الحر والديمقراطي في القرم "، وأضاف "نحن ندرك أن سعي سكان القرم لإرساء الأمن واضح ومن الطبيعي أن تسعى القيادة والسلطة في القرم نحو الأخذ بآراء السكان بصدد جميع القضايا من خلال العملية الديمقراطية المتمثلة بالاستفتاء.

سننظر باحترام لقرار مواطني القرم التاريخي، وروسيا ستؤيد الخيار الحر والديمقراطي لسكان القرم وسكان سيفاستوبول.

وذكرت وكالة أنباء إيتار تاس الروسية أن ناريشكين عبر عن ذلك خلال لقاء عقده اليوم في موسكو مع فلاديمير قسطنطينوف رئيس مجلس السوفيت الأعلى في شبه جزيرة القرم.

وكان البرلمان المحلي في شبه جزيرة القرم الذي يهيمن عليه الموالون لموسكو قد طلب الخميس الماضي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا وأعلن عن تنظيم استفتاء في 16 مارس الحالي للمصادقة على ذلك.