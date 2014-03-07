علماء إسرائيليون سيرسلون مركبة صغيرة للقمر

لو نجحت المركبة في مهمتها ستصبح بموجبة إسرائيل رابع دولة تحقق هذا الإنجاز (رويترز)

يستعد علماء ومهندسون إسرائيليون لإطلاق مركبة صغيرة غير مأهولة إلى القمر يتوقعون وصولها إلى سطحه في نهاية 2015 في إنجاز لم تحققه حتى الآن سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وحملت المركبة الفضائية التي رصدت لها ميزانية صغيرة اسما مؤقتا هو سبارو (Sparrow) وهي في حجم غسالة الأطباق ويبلغ وزنها 140كلغ.

وقال ياريف باش مهندس كهرباء ومؤسس مجموعة (SpaceIL) المصنعة للمركبة الفضائية إن الهبوط أصعب مرحلة في مهمة سبارو لأسباب منها انتشار الجبال والفوهات على سطح القمر، وتابع "سيكون (الهبوط) إما 15 دقيقة من الرعب أو 15 دقيقة من الشهرة بناء على النتيجة".

وتأسس البرنامج الفضائي الإسرئيلي الذي يعتمد في أغلبه على التبرعات للمنافسة على جائزة لونار إكس التي تنظمها شركة غوغل عملاق الإنترنت وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار.

وبدأت المسابقة بمشاركة 33 فريقا ثم تقلص العدد إلى 18 بما في ذلك فرق من الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والبرازيل وكندا والهند وتشيلي.

وستكون الجائزة من نصيب أول فريق ينجح في إنزال مركته الفضائية على القمر وتقوم بالقفز لمسافة 500 متر وتنقل صورا ولقطات فيديو إلى الأرض.

وترى مجموعة (SpaceIL) أنها تملك مزية عن غيرها من الفرق نظرا لصغر حجم المركبة وقلة وزنها لأن الوقود ونظام الدفع يشكلان معظم الوزن وبالتالي تصبح أخف مع الوقت بسبب استهلاك الوقود أثناءالرحلة حتى يصل وزنها في نهاية الأمر إلى 40 كلغ.

وستحمل المركبة تسعة أجهزة كمبيوتر وثماني كاميرات لتصبح حسب قول باش أصغر مركبة فضائية متطورة تهبط على القمر.

وجمعت مجموعة (SpaceIL) تبرعات بلغت 21 مليون دولار من الميزانية الإجمالية للمشروع البالغة 36 مليونا.

ولا تملك إسرائيل -التي لديها خبرة في إرسال أقمار صناعية بغرض التجسس إلى مدارات منخفضة- قدرات وتقنيات إطلاق مركبات للفضاء رغم تطلع وكالة الفضاء الإسرائيلية لتطوير برنامج فضاء مدني.

واذا فازت بالجائزة فإن مجموعة (SpaceIL) تعتزم استثمار المال في مشروعات جديدة قد يكون من ضمنها إرسال مركبة إلى المريخ.