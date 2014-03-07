خبراء: الحرب في سوريا قد تستمر عشر سنوات

حذر خبراء أميركيون من أن الحرب في سوريا قد تستمر أيضا عشر سنوات مع دعم إيران وروسيا للرئيس بشار الأسد وسيطرة المجموعات المتطرفة على أرض المعارك.

وقال هؤلاء الخبراء إن الأسد اختار عمدا إستراتيجية عدم القيام بأي شيء في وقت تظهر فيه مجموعات معارضة متشددة مثل النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على حساب المعارضة المعتدلة للنظام الذي يحارب على جبهتين.

وقال المحلل ديفيد غارتنشتاين-روس "الآن اصبح الأمر واضحا بأن سقوط الأسد لم يعد حتميا كما كان يعتقد الكثير من المحللين قبل عام".

وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن "السيناريو الأكثر احتمالا هو الذي تتوقعه المخابرات الأميركية حاليا: الحرب سوف تستمر أيضا 10 سنوات وحتى أكثر من ذلك".

وأوضح غارتنشتاين -وهو من مؤسسة من أجل الدفاع عن الديموقراطية- أن المفاوضات في جنيف للتوصل إلى اتفاق سلام برعاية واشنطن وموسكو، فشلت نهاية فبراير، في حين تعزز وضع الأسد ليس فقط بالسلاح والمال من روسيا وإيران وإنما ايضا برغبته في عدم التصدي للحركات المتطرفة.

وتابع أن "الدور الرئيسي الذي يلعبه الجهاديون (داخل المعارضة) أقنع الدول الغربية بالعدول على المزيد من التدخل".

ويتزامن 15 مارس الحالي مع الذكرى السنوية الثالثة لبداية الانتفاضة التي بدات بمظاهرات ضد النظام القمعي. وأوقعت الحرب منذ ذلك الوقت 140 ألف قتيل كما فر 2.5 مليون سوري من بلادهم إلى الدول المجاورة ونزح 6.5 مليون آخرين من منازلهم داخل سوريا.

ووصف المحلل سياسة واشنطن التي امتنعت حتى الآن عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى المعارضة ولكنها تقدم مساعدات إنسانية بأنها "ملتبسة" وتنقصها "الرغبة الحقيقية في إنهاء الحرب".

وأضاف "في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه الحرب قابلة للتفاوض فإن الطائفية ليست كذلك وهي بالتأكيد سوف تخلق شروط عدم الاستقرار خلال السنوات العشر المقبلة".