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الرئيس اليمني يقيل وزير الداخلية ورئيس المخابرات

7/3/2014

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الجمعة وزير الداخلية السابق اللواء عبد القادر قحطان ممثل حزب الاصلاح الاخوان المسلمين ليحل محله الدكتور عبده الترب من نفس الحزب في تعديل وزاري محدود .

وقال التلفزيون اليمني مساء الجمعة إن الرئيس هادي عين خالد بحاح ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا، وزيرا للنفط والمعادن، بديلا عن سلفه من الحزب نفسه احمد عبد الله دارس الذي قدم استقالته الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد في بيع الغاز .

وقرر الرئيس اليمني تعيين جلال الرويشان رئيسا للجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات ) بديلا عن رئيسه السابق اللواء غالب القمش الذي استمر في ادارة الجهاز 36 عاما .وتم تعيينه سفيرا في الخارجية اليمنية كما عين وزير الداخلية السابق ايضاً سفيرا في الخارجية .

وكان من المتوقع الاعلان تعديل حكومي واسع على خلفية مباحثات بين الرئيس هادي واحزاب اللقاء المشترك وباقي القوى الممثلة في الحوار الوطني استمرت لأكثر من شهرين .

 

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