أوكرانيا مستعدة لمحادثات مع روسيا بشروط

اشترط رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك على روسيا سحب قواتها من شبه جزيرة القرم واحترام التزاماتها الدولية، ووقف دعمها " للانفصاليين" بغية إجراء محادثات معها بشأن القرم. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن ياتسينيوك قوله في مؤتمر صحافي في العاصة كييف الجمعة " أعلنّا جهوزيتنا للتفاوض مع الحكومة الروسية، غير أننا كي نقوم بذلك، على جارتنا روسيا سحب قواتها أولاً، واحترام الالتزامات الثنائية والدولية التي وقعت عليها، ثانيا ".

من جانبه أبدى رئيس الوزراء الأوكراني استعداد كييف لبناء علاقات مع روسيا، غير أنه أكّد أن أوكرانيا لن تكون أبداًَ تابعة لروسيا أو جزءاً منها.

وكان الرئيس الأوكراني الموقت ألكسندر تورتشينوف قد أعلن أن برلمان البلاد سيبدأ إجراءات لحل المجلس الأعلى لجمهورية القرم، بعد أن قدّم المجلس اقتراحاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبرلمان البلاد بإلحاق شبه الجزيرة بروسيا.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي أعلن في وقت سابق أن برلمان البلاد سيحترم الخيار التاريخي للقرم بجنوب أوكرانيا، في الاستفتاء الذي ستجريه حول إلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا.

وكانت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى العام 1954، عندما قرر الزعيم السوفياتي نيكيتا خروشوف وهو أوكراني الأصل، ضمه إلى جمهورية أوكرانيا السوفياتية.