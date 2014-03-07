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أكثر من 2.25 مليون طفل سوري خارج المدارس

7/3/2014

أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الجمعة عن وجود أكثر من 2.25 مليون طفل سوري خارج المدارس ، و أن قرابة 40% من المستشفيات العامة متوقفة عن العمل وأن  وأكثر من هذا العدد بكثير قد دمّر، وأضاف أنه في بعض المناطق غادر أكثر من نصف الأطباء إلى أماكن أخرى.

وأشار إلى أن ما يزيد عن مليونين وربع المليون طفل خارج المدرسة، في حين أن مدرسة بين كل 5 مدارس قد تضررت أو احتلتها العائلات المشردة بفعل النزاع.

وأضاف أن الأطفال يجب أن يسلحوا بالأقلام والكتب لا البنادق والقنابل. ففي كثير من مناطق الحروب حول العالم تستهدف المدارس والمستشفيات أو تحاصر في تبادل إطلاق النار. وهي انتهاكات صارخة لحقوق الطفل في التعليم والصحة والحياة.

من جانبه حث الأمين العام الدول الأعضاء على الالتزام بتوفير حماية أكبر من جميع الأطراف لتلك المنشآت المهمة في مناطق النزاع".

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