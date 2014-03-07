أردوغان: سأحظر فيسبوك وتويتر إذا فزت بالانتخابات المقبلة

أردوغان متحدثا لأنصاره (رويترز+أرشيف)

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تحظر موقعي فيسبوك ويوتيوب في تركيا إذا فاز بالانتخابات المحلية التي ستجرى في 30 مارس الحالي بعد تسريبات استغلت هاتين الموقعين لنشر مزاعم فساد في حكومة أردوغان.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "ITV" إن هناك إجراءات جديدة "سنتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس بما في ذلك حظر يوتيوب وفيسبوك".

وعندما سئل أردوغان إن كان ضمّن هذه الخطوة في برنامجه بعد الفوز بالانتخابات أجاب بنعم لن نترك الأمة تحت رحمة فيسبوك ويوتيوب.

وكان رئيس الوزراء التركي قال إنه سيعتزل الحياة السياسية إذا لم يفز حزبه بالانتخابات البلدية، وقال أمام صحفيين في أنقرة "إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية".

يأتي ذلك بعد أن هاجم أردوغان الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتزعم حركة غولن المنافسة، واتهمه وأتباعه بالخيانة، وذلك بعد مزاعم فساد جديدة تم نشرها مؤخرا على الإنترنت.

وقال أردوغان لحشد يضم زهاء خمسة آلاف من أنصاره "سنجعلهم (حركة غولن) يندمون على هذه الأعمال الانقلابية، سنكشف ابتزازهم وتهديداتهم واحدا تلو الآخر، من خانوا هذا البلد سيدفعون الثمن".

ونشرت مواقع إلكترونية الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية ترى أنها تدين مباشرة رئيس الوزراء التركي ونجله بلال في قضايا فساد. وجاء في تلك المحادثات -التي لم يتم التحقق من صحتها- أن شخصا قيل إنه أردوغان يطلب من شخص ثانٍ قيل إنه نجله بلال إخفاء مبالغ مالية كبرى، ويتحدث معه عن عمولة اعتبرها غير كافية قدمتها إحدى المجموعات الصناعية.

وقد أثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان، وخرجت مظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الحاكم في تركيا منذ 2002.

وظهرت أربعة تسجيلات أخرى بموقع يوتيوب في اليومين الأخيرين بإطار ما يعتبره أردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تُجرى في 30 مارس الجاري، وانتخابات الرئاسة المقررة بوقت لاحق هذا العام.

ويقول مسؤولو الحكومة إن شبكة خدمة -التي يتزعمها غولن- كانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم، وينفي غولن الاتهام.

من جهة أخرى وفي سياق التعليق على كلام أردوغان قال الرئيس التركي عبدالله غل الجمعة إنه يستحيل حظر فيسبوك ويوتيوب وذلك بعد ساعت معدودة من تهديد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بإغلاقهما لمنع خصومه السياسيين من نشر تسجيلات صوتية يقول إنها "ملفقة" تزعم وجود فساد داخل دائرته المقربة.

وقال غل للصحفيين حين طلب منه التعليق على تصريحات رئيس وزرائه "إغلاقهما (فيسبوك ويوتيوب) مستحيل"، واستطرد أنه يمكن للسلطات بموجب قانون جديد صدر مؤخرا أن تمنع الولوج إلى مواد على مثل هذه المواقع إذا شكلت انتهاكا للخصوصية.