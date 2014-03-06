واشنطن ترسل مقاتلات F16 لمراقبة المجال الجوي للبلطيق

طائرة F16 أميركية (أرشيف)

أعلن وزير الدفاع الليتواني جوزاس أوليكاس أن الولايات المتحدة قررت إرسال ست مقاتلات إضافية من طراز F16 لتعزيز مهمة مراقبة المجال الجوي لدول البلطيق التي تتولاها واشنطن حاليا في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير "لدي تأكيد بأن بعثة مراقبة المجال الجوي للبلطيق سيتم تعزيزها بست طائرات F16 إضافية"، وأضاف أن المقاتلات ستصل إلى ليتوانيا بعد ظهر الخميس.

وأوضح الوزير أن إرسال هذه المقاتلات يأتي ردا "على العدوان الروسي على أوكرانيا وكذلك أيضا على تكثيف النشاط العسكري الروسي في منطقة كالينينغراد"، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا.

وتتولى دول حلف شمال الأطلسي فيما بينها مناوبة مهمة حماية المجال الجوي لدول البلطيق التي لا تمتلك الإمكانيات العسكرية الجوية الكافية.

ومنذ تولت الولايات المتحدة هذه المهمة في يناير تقوم أربع مقاتلات أميركية من طراز F16 بتسيير دوريات منتظمة في هذا المجال الجوي الذي تحده من الشرق والجنوب روسيا وبيلاورسيا، علما بأن هذه المقاتلات تنطلق من قاعدة سيوليي في شمال ليتوانيا.

وتخشى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الجمهوريات السوفياتية السابقة التي انضمت إلى الأطلسي في 2004، من القدرات العسكرية الروسية المتعاظمة على حدودها، وقد أتت الأزمة الأوكرانية لتزيد من هذه المخاوف.

وكانت الرئيسة الليتوانية دعت يوم الأربعاء الماضي خلال تفقدها قاعدة سيوليي حلف شمال الأطلسي "لتعزيز حضوره في دول البلطيق".

بدوره أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الليتوانية أن قواته لاحظت نشاطا متزايدا للمقاتلات والطائرات الروسية قرب الحدود روسيا مع دول البلطيق، مما دفع بمقاتلات الأطلسي إلى الرد "أكثر من 40 مرة العام الماضي"، مشيرا إلى أن الطلعات الجوية الأطلسية زادت في شهري يناير وفبراير الماضيين بسبب ازدياد الطلعات والأنشطة الجوية الروسية.