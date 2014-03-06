ليبيا تتسلم الساعدي القذافي من النيجر

قالت الحكومة الليبية الخميس إنها تسلمت الساعدي القذافي نجل العقيد معمر القذافي من النيجر وإنه وصل إلى طرابلس وتم إيداعه في أحد السجون.

وقالت حكومة رئيس الوزراء علي زيدان في بيان لها "تسلمت الحكومة الليبية اليوم الساعدي القذافي ووصل إلى طرابلس". وأضافت أن الساعدي وهو أحد أبناء القذافي السبعة تحتجزه قوات الشرطة القضائية ، كما شكرت حكومة ليبيا النيجر على تعاونها، وقالت إن الساعدي سيعامل وفقا لمعايير العدالة الدولية للسجناء.

ونـُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للساعدي القذافي بعد تسلمه من قبل السلطات الليبية. وهو يرتدي ملابس السجن الزرقاء.

وكان الساعدي رجل أعمال ولاعبا محترفا لكرة القدم وهو غير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على عكس شقيقه سيف الإسلام أشهر أبناء القذافي. إلا أن ليبيا تريد محاكمة الساعدي بتهم الاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترويع باستخدام السلاح عندما كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم. وقد فر في سبتمبر 2011 إلى النيجر حيث منحته السلطات اللجوء "لأسباب إنسانية"، وذلك قبل شهر على مقتل والده وسقوط نظامه.

وجاء موقف النيجر الجديد بعد رفضها المتكرر تسليم الساعدي القذافي رغم مطالبات متعددة من طرف الحكومة الليبية، حيث أكدت نيامي سابقا أنها لن تسلمه على الرغم من "انتهاكه" شروط منحه حق اللجوء بتصريحات تلفزيونية وصفتها بـ"التخريبية".