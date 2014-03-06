باحثون أميركيون: احتمال شفاء طفل من فيروس HIV

بدأ الباحثون علاج الطفل بعد 4 ساعات من ولادته (الجزيرة – أرشيف)

قال باحثون إن طفلا عمره تسعة أشهر ولد في ولاية كاليفورنيا مصابا بفيروس (HIV) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز ربما يكون قد شفي منه نتيجة علاج بدأه أطباء بعد ولادته بأربع ساعات فقط.

وقالت ديبورا برسود أخصائية طب الأطفال بكلية جونس هوبكنز في مؤتمر طبي في بوسطن إن الطفل هو ثاني حالة بعد حالة سابقة في ولاية مسيسبي ربما استطاع أطباء فيها القضاء على الفيروس بحقن مولود بعقاقير مضادة للفيروسات بعد ساعات على ولادته.

وأضافت برسود في إشارة إلى الطفل ذي التسعة أشهر الذي ولد خارج لوس أنجليس وخضع للعلاج في مستشفى ميلر للأطفال لقد "أظهر الطفل نتيجة سلبية لفيروس (HIV)"، ولم يكشف الباحثون عن عن هوية الطفل.

ولايزال الطفل يتلقى علاجا بمزيج من ثلاثة عقاقير مضادة للإيدز بينما توقف قبل عامين علاج الطفل الآخر في ولاية مسيسبي وعمره الآن ثلاثة أعوام ونصف.

ووالدتا الطفلين مصابتان بفيروس (HIV) الذي يجتاح الجهاز المناعي ويسبب الإيدز في مرحلة من مراحل تطوره.

وأرجعت برسود تحسن حالة الطفلين إلى الاستخدام المبكر للعقاقير المضادة للفيروسات لكنها قالت إنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث على العلاج الجديد.

يذكر أن فيروس (HIV) قد ظهر قبل أكثر من ثلاثين عاما، ويصيب الآن أكثر من 34 مليون شخص حول العالم. وقد ساهمت إجراءات وقائية مثل الواقي الذكري في الحد من انتشاره كما يمكن للعاقير المضادة للفيروسات السيطرة على المرض ومنع تطوره إلى الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعقود.